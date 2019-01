Roma,  Karsdorp: "Felice per il ritorno in campo. Testa alla Coppa Italia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rick Karsdorp ha rilasciato un'intervista all'AS Roma Match Program di Fiorentina-Roma, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia in programma domani alle ore 18:15. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il ritorno in campo? “Calcisticamente ho avuto un inizio positivo, un buon inizio. Sono soddisfatto, giocare tre partite è stata dura, ma sono contento. Peccato per il risultato finale a Bergamo. Anche dal lato personale il 2019 sarà un anno speciale, mia moglie è in attesa e diventerò padre. Fisicamente mi sento bene, naturalmente devo abituarmi a giocare tre partite in una settimana. Non accadeva da tanto tempo ed è normale metterci un po’ a smaltire la fatica. Ancora non ho fatto vedere abbastanza. Se giochi tre partite in un anno è ovviamente troppo poco. Devo migliorare molto sotto ogni punto di vista, spero di avere altre occasioni per dimostrare i miei progressi. La Coppa Italia? Penso che tutte le partite siano importanti se giochi con la Roma. Il campionato, la coppa, ma anche le amichevoli. Quando indossi la maglia della Roma vuoi vincere tutte le partite. Anche contro la Fiorentina dobbiamo portare a casa il risultato. In Coppa Italia la stagione scorsa siamo stati eliminati troppo presto e ora vogliamo fare meglio. Adesso ci aspetta la Fiorentina. Non dobbiamo sottovalutare la gara, ma noi siamo la Roma e dobbiamo giocare ogni partita a testa alta per vincere. Chiesa? E' certamente un ottimo giocatore".