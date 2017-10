Roma, Karsdorp: "Mi sento abbastanza bene, ma posso fare meglio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Rick Karsdorp, terzino della Roma, parla così a Roma TV dopo l'esordio in campionato contro il Crotone: "Bellissime sensazioni, mi sono sentito bambino, sono 2 settimane che ho iniziato ad allenarmi con la squadra. Sono felice per i minuti con la squadra e sono contento per la vittoria. Cosa mi ha detto il mister? Prima del match mi ha dato qualche indicazione e un po' tutti mi hanno augurato buona fortuna. Dopo la partita sono abbastanza contento, la prestazione è stata sufficiente, posso e devo dare di più, specialmente nella fase offensiva. Se riesco a sfruttare il mio potenziale offensivo in questo club? Sì, la Roma è una squadra offensiva con possesso palla continuo, oltre il 70%. Purtroppo abbiamo segnato solo un gol. La Roma sta dimostrando che può e deve vincere ogni partita, almeno in Italia. Ciò non significa fare solo un calcio offensivo ma fare entrambe le fasi. Penso di riuscirci, poi sta a me cercare di migliorare. A che punto sto con la condizione? Non è facile parlare di percentuali. Con il Feyenoord ho giocato oltre 120 partite e forse non mi sono mai sentito al top. Sono stato fuori 4-5 mesi e oggi ho giocato in una discreta condizione fisica. Mi sento abbastanza bene, il mio dovere è quello di migliorare sempre. Se sono soddisfatto della prestazione di oggi? Non sono mai completamente soddisfatto. Posso fare meglio, nel primo tempo ho fatto un errore. La felicità è stata quella di ritornare in campo. Ne avevo tanta voglia".