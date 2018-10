Roma, Karsdorp potrebbe tornare al Feyenoord in prestito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rick Karsdorp, 23 anni, dopo una prima stagione sfortunata per via della rottura del legamento crociato del ginocchio, sta affrontando un momento tecnico non all'altezza delle aspettative. Non è un segreto che, attualmente, nelle gerarchie di Di Francesco, Florenzi e Santon vengano prima dell’olandese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, si parla di un suo possibile ritorno in prestito al Feyenoord, società da cui la Roma ha acquistato Karsdorp.