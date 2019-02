© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rick Karsdorp, difensore della Roma, ha parlato in zona mista al termine del pareggio contro il Milan: "Abbiamo recuperato della fiducia, abbiamo sempre creduto in noi stessi ma dopo un 7-1 non è mai facile. Abbiamo disputato un'ottima partita e pensiamo alla prossima, il 7-1 è stato un incidente. Minutaggio importante? Ci speravo, io sono un combattente e ho potuto contare sul sostegno della famiglia, ho colto questa opportunità ma penso che devo migliorare ancora molto. Uscito con gli applausi? Mi fa piacere ma non mi fa piacere se un mio compagno esce tra i fischi, abbiamo bisogno di tutti perché il calcio è un gioco di squadra. Problema della Roma? Tante squadre non sono continue, speriamo di continuare così e dimostrare cosa possiamo fare". A riportarlo è Vocegiallorossa.it.