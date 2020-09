Roma, Karsdorp rifiuta il Genoa e mette in stallo l'arrivo di De Sciglio

Il Genoa lo voleva ma lui adesso ha detto 'no': Karsdorp al momento preferisce restare alla Roma. Il dietrofront dell'olandese quindi mette anche in stand-by l'arrivo di un nuovo terzino per il club giallorosso, ovvero De Sciglio per il quale c’era un’intesa di massima con la Juventus (nonostante la Roma non avesse approfondito il discorso con il giocatore). Lo riporta Sky-