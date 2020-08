Roma, Kean come attaccante di scorta: possibile scambio di prestiti con Florenzi all'Everton

Non solo la Juventus pensa a Moise Kean. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport anche la Roma, che ieri ha incontrato a Trigoria il suo agente Mino Raiola, sta pensando al classe 2000 come attaccante di scorta per la prossima stagione e con l'Everton si proverà a mettere in piedi uno scambio di prestiti con Alessandro Florenzi.