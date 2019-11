© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'infortunio di Kalinic, il tecnico della Roma Fonseca ha chiesto ai dirigenti l'acquisto di un nuovo attaccante e tutte le strade portano a Moise Kean. Il giovane ex Juventus non si è ambientato in Premier League e vuole tornare subito in Italia anche per giocarsi le poche chance rimaste per sognare l'Europeo. Il costo del cartellino non può essere inferiore ai 27,5 milioni pagati dall'Everton in estate, ma gli ottimi rapporti con Raiola potrebbero favorire i giallorossi. La situazione resta da monitorare. A riportarlo è Il Messaggero.