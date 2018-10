Roma, Kluivert: “A Trigoria sto bene, voglio diventare titolare”

A margine della conferenza stampa, Steven Zhang, neo presidente dell'Inter, parla anche ai microfoni di Rai Sport delle sue ambizioni e dei suoi progetti per il club nerazzurro. Che emozioni provi? "Mi sento orgoglioso e onorato di poter proseguire in quest'avventura iniziata...

Justin Kluivert , attraverso i canali ufficiali della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Da quando sono qui, sono molto soddisfatto. Il mio italiano non è ancora perfetto, ma lo sto studiando. Tutto procede bene, a Trigoria mi sento bene. Comincio a conoscere meglio i compagni, in campo sto migliorando sempre di più. L'obiettivo è quello di giocare sempre di più e diventare un titolare”, ha detto l'attaccante giallorosso.

