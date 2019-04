Roma, Kluivert: "Bella vittoria, mi sento bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: "Di sicuro abbiamo fatto un buon lavoro, è una bella vittoria. Abbiamo dimostrato un bel calcio davanti al nostro pubblico".

Sei migliorato in questo ultimo periodo? "Credo di aver fatto una buona partita, ho fatto il mio lavoro e ho mostrato quello che so fare. Sono felice di essere qua, sto bene. Sono migliorato, non era facile al mio primo anno. Un nuovo paese, una nuova cultura. Ma sento di essere migliorato".