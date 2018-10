Roma, Kluivert: "Ci attendono tre sfide toste. Papà mi dice di fare gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Justin Kluivert ha parlato della prossima sfida al Napoli e del suo adattamento al calcio italiano nel match program di Napoli-Roma: “Procede tutto bene, sono contento di essere qui anche se il mio italiano non è ancora perfetto, ma ci provo. La vita va benissimo a Roma e anche all’interno della squadra ho sempre più familiarità con i compagni. Insomma, mi trovo bene e le cose vanno sempre meglio anche in campo. Il mio obiettivo è giocare sempre di più e meritare un posto da titolare in questa squadra. Il rapporto con mio padre? Parliamo un po’ di tutto, ma quando l’argomento è il calcio mi dice sempre che devo fare gol! L’attaccante deve fare gol, quella è la cosa più importante. Le prossime sfide? Ci aspettano tre gare importanti contro Napoli, Fiorentina e poi il CSKA a Mosca. Credo che, con la squadra che abbiamo a disposizione, possiamo vincere queste partite. Io e tutta la squadra siamo fiduciosi, daremo tutto. Sono gare importanti in cui servirà l’aiuto e il contributo di tutti. Se supereremo questa fase nel migliore dei modi credo che poi la strada possa essere spianata e in discesa per il resto della stagione. Ci terrei a sottolineare che sono tre gare molto difficili per noi, ma anche per i nostri avversari. Possiamo davvero fare bene”.