Roma-Kluivert, ci siamo. Ma i rinforzi in attacco non finiscono qui

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle trattative in casa Roma. In dirittura d'arrivo l'affare con l'Ajax per il talento Justin Kluivert, con i lancieri c'è un accordo di massima sulla base di un'offerta da 18-20 milioni di euro: si sta discutendo in questi ultimi giorni su bonus, sui diritti d’immagine e sulla rateizzazione del pagamento.

Ma i rinforzi in attacco, si legge, non dovrebbero finire qui. Sempre con l'Ajax, si tratta anche Hakim Ziyech, mentre col Sassuolo proseguono i contatti per Domenico Berardi. Sempre coi neroverdi, effettuato un sondaggio anche per Mattia Politano.