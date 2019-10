© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Dazn, al termine del match vinto contro l'Udinese, parla l'attaccante della Roma, Justin Kluivert: "Sono molto contento per questa gara, abbiamo tirato tutto il coraggio che avevamo, sono felice per il gol, adesso guardiamo alle prossime gare. Sto bene con Fonseca, c'è più fiducia con lui. Abbiamo lottato e dimostrato che puoi vincere anche con 10 o 9 giocatori in campo".