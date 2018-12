Roma, Kluivert: "Con questo cognome tutti si aspettano molto da me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha parlato a The Players Tribune: "Ho un padre famoso, e tante persone si aspettano da sempre molto da me, fin da quando ero piccolo. Ho capito che avrei potuto fare qualcosa nel mondo del calcio intorno ai 14 anni, giocavo per l'Ajax e in quel periodo capii di avere buone qualità. Ammiravo mio padre, è stato un grandissimo giocatore. Anche io volevo diventare un calciatore come lui. Penso di aver lavorato duramente per farlo, ho lasciato tante cose da parte. Ho imparato molto da mio padre, e sto ancora imparando. Sono grato di avere qualcuno così nella mia vita che possa darmi consigli da cui posso imparare. In questi giorni vedo ancora il suo nome spuntare quando si parla di calciatore più giovane a segnare in Champions League, questo o quell’altro. È bello che abbia raggiunto quei record. La dedizione è tutto. Nulla cade dal cielo. Devi volerlo veramente, perché se chiedi a 100 ragazzi di 15-16 anni se vogliono diventare dei grandi calciatori professionisti, tutti diranno di sì. Il giorno dopo, però, vanno a una festa oppure dormono fino all’una. La dedizione deve esserci sin da quando si è piccoli".