Roma, Kluivert: "De Rossi una leggenda, si è preso cura di me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Fox Sports, l'attaccante Justin Kluivert ha parlato delle difficoltà incontrate nel primo anno da giocatore giallorosso e di quanto lo abbiano aiutato a crescere, anche grazie alla presenza fondamentale di Daniele De Rossi: " A Roma è tutto diverso, ho sperimentato tutto per la prima volta. Ho imparato molto, non vedo l’ora di mostrare i progressi nella prossima stagione. Posso fare molto di più. Il cambiamento più importante è stato vivere da solo, sono cresciuto come persona. Qui in Italia il calcio è diverso, voglio fare meglio l’anno prossimo".

L'addio di De Rossi - Il suo addio è stato emozionante, per lui ma anche per tutti quelli che lavorano alla Roma. È stato in giallorosso per 18 anni, io ero appena nato. È una leggenda, se una persona del genere dice addio è sempre un qualcosa di emozionante. Una passione tipicamente italiana. Mi ha insegnato molto: si è preso cura di me al mio arrivo, poi ho ascoltato molto attentamente quello che mi diceva".