Roma, Kluivert: "Devo segnare di più. Non ho paura del Gent"

Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Gent in Europa League, con i giallorossi che partiranno dall'1-0 dell'andata: "Domani sarà una partita molto importante, per noi e per tutti i tifosi. L'Europa League è importante e siamo in fiducia".

Dove si sente di dover migliorare?

"Sono giovane e posso migliorare in ogni cosa. Sarebbe importante segnare di più, sono un attaccante".

Cosa teme di più del Gent?

"Sono una buona squadra, la palla lunga potrebbe favorirli ma non ho paura".