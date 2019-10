Roma, Kluivert: "Dobbiamo concretizzare di più. Mi aspettavo di vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Justin Kluivert ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del pareggio della Roma in casa del Wolfsberger: "Sapevamo che sarebbe stata difficile, mi aspettavo di vincere, ma loro hanno dimostrato di saper giocare bene. Abbiamo avuto comunque le occasioni per vincere. Il loro bellissimo gol gli ha dato fiducia, noi abbiamo avuto qualche difficoltà dopo quel gol, ma dobbiamo concretizzare di più. Cosa significa questo pareggio? Non lo so, non ho ancora visto gli altri risultati. È ancora tutto aperto".