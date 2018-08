Roma, Kluivert: "Felice per la nostra partenza, bella vittoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ottimo esordio in Serie A per Justin Kluivert, che ieri ha fornito a Dzeko l'assist per il gol partita di Torino-Roma (0-1). L'esterno giallorosso ha poi espresso su Instagram tutta la sua gioia: "Felice per la nostra partenza, bella vittoria. Grazie tifosi, siete stati fantastici. Avanti!".