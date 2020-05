Roma, Kluivert: "Ho due grandi sogni: il Mondiale e la Champions. Lavoro per vincere"

vedi letture

Nuovo video sul canale Youtube di Justin Kluivert. L'attaccante olandese ha parlando di alcune curiosità sulla sua vita privata e non solo.

Quali sono i tuoi sogni?

"Ho due grandi obiettivi: vincere la Coppa del Mondo e la Champions League, questi sono i due più grandi traguardi nel calcio. Lavoro duro ogni giorno per raggiungerli. Se penso a campioni come Messi e Ronaldo, ai gol che segnano, ai record che battono, è incredibile", riporta Vocegiallorossa.

Qual è la tua qualità migliore?

"Credo la progressione palla al piede, la rapidità nei movimenti. Lavoro per migliorare in fase difensiva e anche in attacco, posso essere più letale in zona gol. Sto lavorando molto per migliorare la precisione e raggiungere il top".

Chi è il tuo migliore amico alla Roma?

"Cengiz Ünder, anche lui è un ragazzo giovane, è un grande giocatore ed è molto educato".

A che punto è il tuo italiano?

"Parlo sia inglese che in italiano, ogni tanto mischio le due lingue. Cerco di ascoltare il più possibile l'italiano per impararlo".

Hai qualche rito scaramantico prima di ogni match?

"Nulla di specifico. Manolas, prima di una partita, mi beccò mentre stavo tagliando le unghie, perché erano un po' lunghe. Mi disse di non farlo, perché per lui portava sfortuna che qualcuno si tagliasse le unghie prima di giocare. Abbiamo pareggiato e gli ho detto che non l'avrei fatto più".