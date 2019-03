Roma, Kluivert: "Il cognome pesa zero. Patrick è mio padre e basta"

L'attaccante della Roma Justin Kluivert è stato intervistato da SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Quanto incide sul tuo carattere il fatto di chiamarti Kluivert?

"Zero. Per me è normale essere come sono, affrontare il calcio e la vita cercando di migliorami e di fare felici le persone che mi stanno intorno".

Cosa avresti fatto nella vita se non il calciatore?

"Non ci ho mai pensato. Avrei continuato con la scuola probabilmente. Negli anni del liceo ho seguito pure un corso di cucina, che ho superato brillantemente".

In campo hai paura?

"Se scendi in campo avendo la paura addosso non riuscirai mai ad esprimerti al meglio. Altro discorso sentire il giusto livello di tensione, quella non deve mai mancare. Nella vita cosa mi fa paura? Il mostro sotto al letto".