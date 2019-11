Roma, Kluivert: "Mi sento molto meglio, sono più sicuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Justin Kluivert, attaccante della Roma, è stato intervistato all'interno del programma Match Preview di Roma TV. Ecco un'anticipazione delle sue dichiarazioni:

"Mi sento molto meglio, più sicuro di me. Ora gioco di più, vinciamo spesso e giochiamo bene, questo porta positività alla squadra e al club. Sono contento di fare parte di questa squadra. Sì, lo scorso anno quando sono arrivato per me era tutto diverso, ho dovuto ambientarmi e un giovane ha bisogno di tempo. Quest'anno posso fare tesoro delle esperienze dello scorso anno e fare meglio".