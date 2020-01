© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Justin Kluvert ancora ai box per infortunio. L'attaccante olandese della Roma non è al meglio fisicamente e non sarà a disposizione nemmeno per la gara contro la Juventus, l'ultima del girone d'andata: "Kluivert ha iniziato a lavorare con noi, ma io e lo staff abbiamo parlato e non sta ancora bene. Non voglio rischiarlo. Ha bisogno di una settimana. Magari dopo la gara con la Juve potrà essere pronto. Pastore è una situazione diversa. Non è un trauma normale, ma osseo ed è più complicato da risolvere. Abbiamo bisogno di più tempo, ma sta recuperando più bene".

