Roma, Kluivert: "Possiamo arrivare in finale. Oggi contava solo passare il turno"

Justin Kluivert, attaccante della Roma e autore del gol qualificazione contro il Gent, ha parlato in zona mista al termine della partita:

Fonseca in conferenza ha parlato di determinazione: voi ce l’avete messa?

“Sì oggi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Oggi il campo era molto complicato da giocare, ma siamo riusciti a fare un 1-1 e ci siamo qualificati. Era molto importante e sono contento”.

Dove devi migliorare?

“Lavoro tutti i giorni, oggi era difficile per tutti i giocatori. Siamo al prossimo turno”.

Siete usciti dalla crisi?

“Penso di sì. Vincere o non vincere oggi non sarebbe cambiato nulla, bastava passare il turno oggi”.

Pensate di poter arrivare in fondo?

“Per me sì, oggi abbiamo fatto quanto bastava, possiamo arrivare in fondo all’Europa League. Squadre inglesi? Sì, penso sia buono per noi affrontare squadre così forti”.

La concorrenza nel ruolo ti stai aiutando?

“Sì certo, fa bene a tutti. Se c’è concorrenza c’è anche voglia di spingere e di fare gol. Sta motivando sia me che gli altri giocatori. È un bene per la Roma”.