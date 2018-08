Roma, Kluivert: "Qui posso diventare un grande giocatore. Gruppo forte"

21.12 -Courtois al Real Madrid - Con una nota sul proprio sito ufficiale il Real Madrid comunica l'acquisto di Thibaut Courtois dal Chelsea. Il portiere belga si è legato al club campione d'Europa per sei stagioni. Prevista domani la presentazione allo stadio "Santiago Bernebeu" alle...

Spal, ci siamo per Maggiore. Di Gennaro o Valdifiori in regia

Frosinone, occhi su Crotone: si lavora per Nalini e Rohden

Genoa, Lapadula via: Parma in pole, difficile scambio con Destro

Frosinone, Perica: "Poteva andare in Bundes, ho scelto il progetto"

Inter, Nainggolan a rischio per la prima partita di campionato

Frosinone, Goldaniga: "Felice di essere qui, arrivo in un club organizzato"

Genoa, sondaggio per il centrocampista del Sion Nuno Henrique

Frosinone, per la fascia si pensa a D'Alessandro

Modric vuole l'Inter: Perez stasera a Madrid, il Real non molla

Genoa, Spinelli: "In Italia posso migliorare. Mi sento pronto"

Serie A, live dai ritiri - Primo allenamento per Pjaca. Ljajic a parte

TOP NEWS Ore 20 - Inter, muro Real per Modric. Il Milan pensa a Piazon

Beneforti: "Inter pari con il Napoli. Milik non basta per vincere"

Torino, Gibbs e Aina per le fasce. Arriva Krunic, Acquah all'Empoli

Ag. Soddimo: "Ama Frosinone ma ha tante richieste in B"

Cosa pensi della squadra? "È un team forte, ci sono molti giocatori fortissimi in tutte le posizioni. Amo la squadra, il gruppo è molto buono. Credo che potremo creare qualcosa di grande nella prossima stagione".

Al termine dell'ultima gara dell'International Champions Cup, persa dalla Roma per 2-1, Justin Kluivert ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da vocegiallorossa : "Penso di aver imparato molto in queste settimane, questa squadra potrà aiutarmi a diventare un grande giocatore un giorno, è ciò che spero. Abbiamo fatto bene ma dobbiamo lavorare ancora su alcune cose".

Fossi stato la Juventus non lo avrei ripreso

