Roma, Kluivert: "Qui sono felice. Il Real deve avere paura di noi"

Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Il bilancio dei primi 4 mesi in Italia è molto buono, sono contento. Mio papà mi aveva detto che sarei andato in un campionato difficile ma che mi avrebbe reso più forte, raccontandomi anche dei suoi alti e bassi. Il mio idolo è sempre stato mio padre ma mi sono sempre ispirato a giocatori come Cristiano Ronaldo che vive per il calcio e per lo sport. Come mi ha convinto Monchi? Mi ha parlato ed è stato molto convincente. Sono molto contento di essere arrivato qui, tutti mi volevano fortemente. Questo è l'ambiente giusto per me per crescere, la competizione è molto alta e sto maturando sotto tutti i punti di vista. Posso imparare da tutti i miei compagni. Sono il più giovane giocatore ad aver segnato in Champions con la Roma e questo è incredibile per me. Sogno di segnare in ogni partita, anche contro il Real Madrid. Devono venire a giocare all'Olimpico e tutti devono avere paura di noi quando giocano in casa nostra. Possiamo vincere il girone. La partita con l'Udinese? Sarà molto importante, affronteremo una buona squadra ma se giocheremo bene vinceremo. Dall'Ajax alla Roma è cambiato molto, devo migliorare ogni giorno e imparo sempre qualcosa. Posso migliorare in fase difensiva e sto lavorando per questo. Inoltre devo segnare di più. Di Francesco è un ottimo allenatore, mi dà tanti consigli e mi dice di sfruttare al meglio la mia velocità e di attaccare gli avversari. Siamo un ottimo gruppo, ci frequentiamo anche fuori dal campo. Karsdorp è olandese e con lui passo molto tempo ma tutti i giocatori sono il top. De Rossi? Lui è molto importante, prima che arrivassi qui mi ha scritto dicendo di non vedere l'ora di lavorare con me: questa cosa mi ha motivato e per me è un onore giocare con lui. Parla bene inglese e per questo parlo molto con lui. Tra due mesi parlerò bene l'italiano".