Roma, Kluivert: "Sono cresciuto molto in questi due anni. Mi piace il gioco di Fonseca"

Justin Kluivert, attaccante della Roma è stato protagonista ieri della trasmissione Football Ranks di Bleacher Report.

Due anni a Roma, come va?

“All’inizio ho dovuto affrontare delle sfide, era tutto in cambiamento, ero giovane, ho dovuto lasciare la mia casa e la mia famiglia. Sono cresciuto molto e sono migliorato".

Differenze?

“Molte. All’Ajax venivo dalle giovanili, mentre qui dovevo dimostrare a tutti il mio valore dando il 100% in ogni partita e in ogni allenamento. Sono cresciuto molto, ho lavorato per diventare un giocatore migliore di quello che ero all’Ajax".

Fonseca?

“Mi piace tantissimo il suo gioco. Rispetto all’Ajax gioco molto più all’interno del campo e questo mi aiuta molto per il futuro, poter giocare sia più esternamente che più internamente”.

Qualcuno a cui ti ispiri?

“Mi piacciono molto Hazard e Son, sono il prototipo di giocatore che vorrei diventare. Hazard è fenomenale nel controllo palla mentre è in corsa e anche Son è impressionante in velocità. Poi anche Neymar è un modello per me. Ho sempre visto con interesse giocatori forti con la palla al piede in velocità, soprattutto che giocassero a sinistra come me. Prima mi chiedevo come facessero, ora sto imparando. Il segreto per essere efficace è saper andare sia verso destra che verso sinistra con la stessa efficacia”.