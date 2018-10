Roma, Kluivert: "Sto crescendo. E credo che non finirò più in tribuna"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Fox Sport' per parlare dei suoi primi mesi nella Capitale: "Sto crescendo tanto, non posso lamentarmi. C’è chi dice che non ce la farò ad emergere, ma io io fiducia in me stesso e sono pronto a dimostrare tutto. Prima di tutto devo assicurarmi di non finire più in tribuna. Sono sicuro che non accadrà più. Ho ben chiaro di come voler proseguire il mio percorso. È facile passare da grande talento a giocatore che non può farcela, ma non c’è problema. Sta a me dimostrare il contrario. Spero che il mio momento arrivi presto. Mi alleno duramente. Onestamente preferisco giocare dall’inizio e magari partite intere, ma con il Viktoria Plzen ho fatto bene e non vedo l’ora di farlo più spesso".