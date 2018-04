Roma, Kolarov: "Difficile segnare quando tutti difendono"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleksandar Kolarov, terzino della Roma, è intervenuto ai microfoni di Roma TV: "Gara simile a quella contro il Barcellona? È mancato il gol, abbiamo creato occasioni per farlo ma alla fine loro ci hanno puniti. Dobbiamo migliorare. Martedì si rigioca e poi c’è il derby. Dobbiamo mantenere la calma. Se c’è il rischio di entrare in un nuovo buco nero? La squadra deve avere la forza di reagire. La squadra deve arrivare alla fine del campionato e deve vincere le prossime partite. Credo che non dobbiamo pensare al buco nero. Dobbiamo giocare contro il Barcellona, anche se sarà dura, e provare a vincere il derby. Difficoltà contro le squadre chiuse? Queste partite contro squadre discrete sono difficili. È difficile segnare quando tutti difendono. Contro queste squadre bisogna segnare alla prima occasione altrimenti, se ti segnano, diventa difficile”.