Roma, Kolarov ha deciso di restare: respinte le avances di Mihajlovic

Aleksander Kolarov ha deciso: resterà alla Roma anche in vista della prossima stagione. Nonostante le lusinghe del Bologna e di Sinisa Mihajlovic, l'esterno mancino vuole continuare la carriera in giallorosso. Ha un contratto fino al 2021 con opzione fino al 2022, ma nel caso Fienga dovesse rimanere alla guida della società in qualità di CEO, allora dopo aver appeso le scarpe al chiodo potrebbe anche ricevere una proposta per entrare nei quadri dirigenziali della Roma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.