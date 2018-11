Roma, Kolarov: "Non manca la voglia di vincere. Perdere ci sta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Real Madrid in Champions League il difensore della Roma, Aleksandar Kolarov, ha parlato anche della presunta poca voglia di vincere della squadra: "Da parte mia non è mai mancata e credo neanche nello spogliatoio. Ci può stare perdere una partita, o due o tre, ma nessuno gioca per perdere le partite. L'Udinese ha tirato una volta in porta e fatto gol, il nostro momento non è ottimo ma la difficoltà non la sento. A me piacciono queste partite e questi momenti in cui non tutto va come voglio, escono gli uomini veri in questi casi. E noi ce li abbiamo. E' chiaro che dobbiamo fare gol altrimenti non vinciamo, non è la voglia di vincere che manca, il calcio è questo. Bisogna affrontare le prossime partite come uomini, dobbiamo vincere domani così, questo deve essere il modo di pensare".