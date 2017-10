Roma, Kolarov: "Non meritavamo di perdere contro Inter e Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto dopo Roma-Napoli 0-1 il difensore giallorosso Aleksandar Kolarov: “Non so cosa ci manca, è vero che abbiamo perso contro Inter e Napoli, non meritavamo di perdere nemmeno una di queste due gare. Poteva finire tranquillamente 1-1, stiamo lavorando bene e alla fine vedremo dove possiamo arrivare con questa Roma. La Serie A dopo il mio ritorno? È una domanda difficile, stavo fuori da tanti anni. A me la Serie A piace da sempre e volevo tornarci, ci sono 2-3 squadre che non sono all’altezza della Serie A, le altre giocano bene. Sta crescendo e credo che tornerà dov’era 2-3 anni fa.