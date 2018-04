Roma, Kolarov: "Non serve fare un dramma, corsa Champions aperta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, l'esterno della Roma Aleksandar Kolarov ha commentato a Sky Sport la prestazione offerta dalla Roma. "Approccio molle della difesa? Non credo sia stato così eccessivo. I viola hanno fatto due gol su due tiri. Il mister parlerà della difesa. Non credo serva fare tutto questo dramma. Certo che non volevamo perdere due partite ma non è chiusa la corsa Champions. Ora pensiamo al Barcellona e poi al derby. Anche se avessimo vinto oggi non sarebbe stata chiusa questa corsa. Ci mancheranno più avanti i punti però abbiamo una partita tra tre giorni, dobbiamo lasciare alle spalle questi risultati. Turnover? Tutti i giocatori sono importanti. Quelli che non hanno giocato oggi hanno giocato tanto. Non credo sia un problema. I giocatori non possono farle tutte, non sarebbero umani. Manca cattiveria e determinazione? I fatti sono che abbiamo creato tanto oggi senza segnare. Sicuramente ci manca qualcosa in avanti, però creiamo tanto, non abbiamo fatto una cattiva gara. Però conta il risultato e dobbiamo farlo in campo. La testa? Deve sempre comandare. Bisogna alzarsi sempre, noi più esperti proviamo a dare una scossa alla squadra e a vincere la prossima”, le parole dell'ex Manchester City.