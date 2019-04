Roma, Kolarov: "Ora siamo più tranquilli, vogliamo continuare a vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della gara contro l'Inter, il difensore della Roma Kolarov è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente i risultati di oggi ci danno un po’ di tranquillità: il campionato finora è stato strano finora, ma vincere sarebbe importante per noi in ottica quarto posto. L’Inter è una squadra importante, vediamo. Ora siamo quasi al completo, manca solo De Rossi, speriamo di fare una bella partita. Noi da sempre siamo stati consapevoli delle nostre forze, alle volte è mancato il risultato ma non ho mai avuto dubbi, nelle ultime 3/4 partite stiamo andando bene e speriamo di continuare così".