Roma, Kolarov può rinnovare: proposto un ruolo da dirigente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri si era parlato di un incontro a breve tra la Roma e l'entourage di Lorenzo Pellegrini, per firmare il rinnovo del contratto. Il centrocampista romano non è il solo in procinto di allungare il suo legame con i giallorossi, a fargli compagnia ci sarà Aleksandar Kolarov. Come riportato da Il Corriere della Sera, la dirigenza ha intenzione di proporre al terzino serbo un rinnovo del contratto in scadenza al 2020: un anno con opzione per il secondo e la possibilità di entrare nella dirigenza a fine carriera.