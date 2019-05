© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A novembre spegnerà 34 candeline e sullo sfondo c'è la possibilità di tornare in patria durante questa estate. Aleksandar Kolarov potrebbe infatti salutare la Roma, come fatto da Daniele De Rossi e probabilmente come farà a breve Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco dovrebbe finire all'Inter, mentre l'esterno ex Lazio e Manchester City interessa alla Stella Rossa.

L'agente era a Roma. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport informa che Sergio Berti, procuratore del serbo ma anche di De Rossi, era all'Olimpico per i saluti al numero 16. Anche per capire meglio il futuro di Kolarov, evidentemente.