Roma, Kolarov: "Real battibile. Ma dobbiamo togliergli il possesso palla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzino della Roma Aleksandar Kolarov ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro il Real Madrid: "In Champions all'Olimpico abbiamo sempre fatto bene. Dobbiamo riuscire a battere il Real anche per guadagnare fiducia in ottica campionato. All'andata loro erano nel miglior momento della stagione e fecero una grande partita. Ora non stanno benissimo, noi dovremo essere bravi a togliergli il possesso palla perché se giocano col palleggio sono davvero forti. Saremo aggressivi e determinati. Ci manca un po' di continuità e credo che uno dei motivi sia la presenza di tanti ragazzi giovani. E' un percorso di crescita. Noi anziani li dobbiamo aiutare e mi auguro che già da domani possiamo fare una gara importante che possa darci una spinta anche per il futuro. Campionato? Siamo a 4 punti dal quarto posto, il nostro obiettivo è la Champions. Ora dobbiamo vincere, se continuiamo a perdere non ce la faremo. Ma sono convinto che saremo in grado di raggiungere il nostro obiettivo".