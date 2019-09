© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulla Gazzetta dello Sport si legge di come la Roma abbia già proposto il rinnovo di contratto al terzino Aleksandar Kolarov. E tramite il portale rts.rs emerge anche il breve pensiero a riguardo del giocatore, impegnato con la sua Nazionale in vista della gara col Portogallo: "Ne parleremo quando sarà il momento. Il Portogallo di CR7? Oltre a lui ci sono giocatori di grandissima qualità come Bernando Silva. Non possiamo limitarci a Ronaldo, tanti di loro sono una minaccia", riporta vocegiallorossa.it.