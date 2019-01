Roma, Kolarov: "Sempre stati consapevoli della nostra forza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleksandar Kolarov, terzino mancino giallorosso, ha rilasciato un'intervista all'AS Roma Match Program. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Ci sono capitati due/tre infortuni a giocatori importanti, ci sta che ci siano questi periodi bui durante la stagione. Quest’anno, rispetto allo scorso, è capitato prima, ma noi siamo stati sempre consapevoli della nostra forza. Le squadre che sono davanti a noi sono forti e sapevamo che poteva capitarci un periodo simile. Speriamo dalla partita con il Torino in poi di levarci tante soddisfazioni importanti”.