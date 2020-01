© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aleksandar Kolarov, fresco di rinnovo fino al 2021 con la Roma, ha risposto alle domande dei tifosi tramite i canali ufficiali giallorossi: "De Rossi ha annunciato il ritiro? Inutile parlare della sua carriera, ha vinto il mondiale che è il massimo per un calciatore. Ho vissuto due anni con lui da compagno. Il suo punto di forza è la personalità: è di uno spessore come pochi ne ho visti in carriera. Sapevo che voleva smettere e non deve essere stata una decisione facile. Gli auguro solo il meglio, non so se ce la farò a giocare ancora fin quando non lo avrò da allenatore ma ci proverò (ride ndr)", alcune delle sue dichiarazioni.