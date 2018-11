Roma, Kolarov: "Tifosi arrabbiati e hanno ragione. Dobbiamo reagire"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma, Aleksandar Kolarov, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid in Champions League, rispondendo anche a una domanda su una possibile promessa da fare ai 65.000 tifosi che domani saranno presenti all'Olimpico: "Non dobbiamo promettere niente, dobbiamo solo fare il nostro lavoro al massimo. I tifosi sono arrabbiati, hanno ragione. Sono d'accordo con mister Di Francesco, il tifoso può esprimere la sua opinione ma deve essere consapevole che di calcio capisce poco. Io vedo il tennis e il basket, ma ci capisco poco: posso fare il tifo e basta. Questo ragionamento deve essere seguito non solo dal tifoso della Roma, ma da tutti".