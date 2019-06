Roma, Kolarov verso l'Inter. Fonseca porta Ismaily, Manolas attende Sarri

© foto di Federico Gaetano

Aleksandar Kolarov potrebbe seguire Edin Dzeko all'Inter, per questo la Roma si cautela con un profilo per la corsia mancina di difesa. Secondo Il Messaggero il nuovo tecnico Paulo Fonseca porterà con sé Ismaily, ventinovenne brasiliano che arriverà dallo Shakhtar. La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro.

Manolas in uscita. Il difensore greco è ai saluti, il quotidiano in edicola scrive che attende il trasferimento di Maurizio Sarri alla Juventus. Poi potrebbe approdare proprio in bianconero.