Roma, Kovacic è il grande sogno di Monchi: assalto in estate

Il direttore sportivo della Roma Monchi punta anche e soprattutto sui giovani per rinforzare il centrocampo giallorosso in vista della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, tra i tanti possibili obiettivi, il grande sogno del ds giallorosso risponde al nome di Mateo Kovacic: l'ex Inter, nazionale croato del Real Madrid, sarebbe oggetto di un assalto in estate qualora si presentassero le condizioni ideali per prenderlo.