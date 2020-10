Roma, Kumbulla: "Che esperienza Pedro e Smalling. Seguendo loro riusciremo a fare bene"

vedi letture

"L'obiettivo della squadra? Quello di dare sempre il massimo in campo, non dobbiamo porci limiti ma fare il meglio possibile. Poi si vedrà come andremo". Parla così il difensore della Roma, Marash Kumbulla, ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche su alcuni singoli: "Pedro e Smalling? Sono giocatori che ci danno una carica in più, hanno un’esperienza incredibile. Seguendo loro riusciremo a fare molto bene".