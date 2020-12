Roma, Kumbulla: "Contro il Napoli solo un indicente di percorso. Sassuolo grande squadra"

vedi letture

Il difensore della Roma, Marash Kumbulla, ha parlato alla TV ufficiale del club giallorosso prima della gara contro il:

Come si sente?

“Sto bene, ho recuperato questa settimana per fortuna. Ho messo una settimana di lavoro sulle gambe e mi sento già molto meglio”.

In Europa League c’è stata la reazione dopo la sconfitta di Napoli…

“Sì, come ha detto bene il mister siamo solo inciampati in una partita, l’abbiamo dimostrato in Europa League. Da qui in avanti cercheremo di sbagliare il meno possibile”.

Oggi una partita difficile contro il Sassuolo.

“Sì, il Sassuolo sta dimostrando di essere una grande squadra. Noi daremo il massimo e cercheremo di portare a casa i tre punti”.