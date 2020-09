Roma, Kumbulla non esclude Smalling: contatti continui con lo United, ma c'è distanza

La Roma è pronta a chiudere il colpo Marash Kumbulla, che per ragioni di dilazioni di pagamento ha scavalcato Armando Izzo, ma il suo arrivo non preclude quello di Chris Smalling. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i contatti tra i giallorossi e il Manchester United, che proseguono da mesi, non si sono fermati ma la distanza continua a essere importante. 11 milioni di euro più 5 di bonus l'ultima offerta dei giallorossi, mentre dall'Inghilterra continuano a chiederne 20, con il giocatore che però non vede l'ora di tornare nella Capitale, avendo anche già l'accordo per un contratto quadriennale da 3 milioni a stagione.