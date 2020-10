Roma, Kumbulla: "Non potevo chiedere di meglio, esordio incredibile"

Marash Kumbulla, autore del gol che ha regalato il successo alla Roma sul campo dello Young Boys, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Non potevo chiedere di meglio da questa serata, è stato un esordio incredibile perché grazie al mio gol abbiamo vinto ma sono più contento per la vittoria della squadra piuttosto che per il mio primo sigillo in Europa".

C'è stata grande differenza tra il primo e il secondo tempo della Roma

"Loro ci hanno pressato molto alti nella prima frazione e noi abbiamo fatto fatica, ma c'era da aspettarselo. Nella ripresa si sono leggermente abbassati e noi abbiamo avuto più padronanza del gioco, creando un maggior numero di occasioni".

Hai gestito al meglio il passaggio dal Verona alla Roma, evidentemente eri pronto per questo passaggio

"Penso di sì, il merito è del mister e dei compagni che mi hanno fatto integrare nel migliore dei modi. Senza di loro non sarebbe stato così facile ambientarmi in questa nuova realtà, il gol lo dedico alla squadra e allo staff".