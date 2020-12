Roma, Kumbulla promette il riscatto: "Ci rifaremo presto. Ce la possiamo giocare con tutte"

Marash Kumbulla, intervistato da TeleRadioStereo, analizza così la dura sconfitta rimediata dalla sua Roma nella sfida all'Atalanta: "Ne parleremo sicuramente con il mister. Nel secondo tempo, è vero, siamo calati. Abbiamo fatto fatica, ma davanti avevamo una squadra forte. Però dobbiamo ripartire, perché se guardiamo dietro non miglioriamo mai. Dobbiamo vedere gli errori commessi e non ripeterli".

La Roma fa fatica quando l’asticella si alza. Sentite questa cosa oppure è solo una casualità e dimostrerete che non è così?

"Dimostreremo che non è così. Lo abbiamo già fatto pareggiando contro la Juve e contro il Milan, e facendo vedere che ce la possiamo giocare con tutte. Purtroppo nel secondo tempo è andata male, ma con le prossime squadre ci rifaremo".

Hai avvertito l’impatto del passaggio in una grande città?

"All’inizio no, perché ero concentrato solo sulla squadra. Mi sono subito messo a disposizione del mister. No, sinceramente non l'ho accusato molto: sono tranquillo, sto tanto a casa. A Roma faccio quello che facevo a Peschiera".

La Roma ha un reparto difensivo molto importante: Smalling, Mancini e giovani importanti. Come ti sei inserito e cosa hai trovato di diverso nei metodi di allenamento di Fonseca?

"È diverso rispetto allo scorso anno, però ho già imparato tanto. Avendo accanto giocatori del calibro di Smalling, Mancini e Ibanez, c'è solo da imparare da loro. Già adesso mi sento molto migliorato rispetto a quando sono arrivato".

Cosa ti ha spinto a scegliere Roma in pochissimo tempo? È stato un colpo di fulmine?

"Sì, la Roma mi ha dimostrato subito il suo interesse. Poi ho visto i tifosi, il mister e i programmi del club e mi hanno convinto subito. È successo tutto in fretta e non ho avuto alcun dubbio".