Roma, Kumbulla rivela: "Mi ispiro fin da piccolo a Chiellini. Miglior partita? Hellas-Juve"

"Fin da piccolo mi ispiro a Giorgio Chiellini". E' questa una delle riposte che Marash Kumbulla, difensore della Roma, ha dato ai suoi fan tramite il proprio profilo Instagram ufficiale. Kumbulla ha poi continuato a rispondere alle domande dei fan e la Juve ritorna in un'altra risposta, ovvero quale sia la miglior partita giocata in carriera. L'ex Hellas Verona ha accompagnato la replica ad una foto in cui è ritratto mentre entra in scivolata su Cristiano Ronaldo. La risposta infatti è stata Hellas-Juventus, definito dallo stesso numero 24 come "Il più bel giorno della mia vita".