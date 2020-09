Roma-Kumbulla spazio alla linea verde. Con Mancini-Ibanez è la difesa più giovane della Serie A

“Rispetto al passato stiamo cercando di tenere i giocatori funzionali al progetto”, sono le parole di Guido Fienga ieri in conferenza stampa durante la presentazione del nuovo Premium Partner Tiscali. Dichiarazioni rivolte in particolare ai due talenti di casa Roma: Pellegrini e Zaniolo. Diverso, invece, è il discorso legato a Dzeko, sempre più lontano dalla Capitale con direzione Torino sponda Juventus. Le preoccupazioni di Fonseca, però, in questo momento sono rivolte soprattutto alla difesa. Vista la volontà di giocare a 3, ai giallorossi serve urgentemente almeno un centrale e ormai è praticamente fatta per Kumbulla del Verona.

Il classe 2000 arriverà nella Capitale con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di circa 25 milioni e andrà a svecchiare una linea difensiva di per se già molto giovane. Con il difensore albanese, infatti, il più anziano sarebbe Mancini con 24 anni, subito dietro Ibanez a 21 e in ultima fila Kumbulla a 20. Insomma, il reparto arretrato è affidato alla linea verde con un’età media che sarebbe la più giovane della Serie A con 21,6. Dietro questo scelta anche la nuova policy interna di bloccare investimenti “folli” per giocatori over 30. Mkhitaryan, ad esempio, è rimasto grazie alle condizioni vantaggiose dell’affare. Pedro è arrivato a zero e il motivo per cui Smalling ancora non è nella capitale è proprio legato a una questione di soldi in relazione all’età del giocatore. Lo United continua a chiedere 20 milioni, mentre la Roma non vorrebbe andare oltre i 12-13 e qualora il club inglese continuasse a rimanere fermo nella sua richiesta, decisivi potrebbero risultare solo gli ultimi giorni di mercato per evitare di tenere in rosa un calciatore non facente più parte del progetto e con la testa rivolta a un’altra squadra.