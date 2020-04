Roma, l'ad Fienga: "Ricordo ancora l'incertezza prima della gara col Siviglia in Europa League"

"La Roma vuole finire la stagione". A dettare la linea del club, nell'intervista a Sky Sport, è direttamente l'Amministratore delegato giallorosso Guido Fienga. "Ricordo l’incertezza prima della partita di Europa League col Siviglia che ci vide subito assumere una posizione molto forte. Certamente, come per tutti i cittadini e tutte le attività industriali, l’ambizione è quella di tornare a una normalità, o meglio a una nuova normalità, che non può non essere la normalità di prima ma deve essere in convivenza con il Coronavirus che purtroppo oggi è il nuovo elemento che dobbiamo tenere in considerazione nella ripresa delle attività", alcune delle parole del dirigente della Roma in merito alla partita di Europa League rinvita lo scorso 11 marzo (assieme a Inter-Getafe).