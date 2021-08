Roma, l'addio di Diawara è necessario per puntare al regista richiesto da Mourinho

vedi letture

La cessione di uno tra Diawara e Villar è necessaria per Tiago Pinto e la sua volontà di accontentare Mourinho per il regista di centrocampo. Il guineano non viene considerato un vero e proprio esubero ma è sacrificabile per i piani di mercato giallorossi. Al momento, complice il suo alto ingaggio, ha rifiutato tutte le proposte arrivate sulla scrivania dei dirigenti romanisti e questo blocca i piani in entrata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.